Губернатор Севастополя высказался о смерти Стремоусова

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что считал смелым погибшего Кирилла Стремоусова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что считал смелым погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, он лично знал Стремоусова и считал его настоящим патриотом России.

«Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром… Это невосполнимая утрата», — написал о смерти Стремоусова Развожаев.

О гибели замглавы Херсонской области стало известно 9 ноября. По данным российских военкоров, Стремоусов попал в ДТП Геническом в Херсонской области. Отмечается, что об этом сообщил его личный водитель.