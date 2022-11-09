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17:50, 9 ноября 2022Россия

Врио главы ЛНР сделал заявление о гибели Стремоусова

Врио главы ЛНР Пасечник сделал заявление о гибели замглавы Херсонской области Стремоусова
Начало событий в новости Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Фото: Александр Река / ТАСС

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сделал заявление о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, Стремоусов «проявил себя как истинный патриот, борец за свободу и справедливость».

«Его гибель — это невосполнимая утрата не только для Херсона, но и всей России», — написал политик и выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего.

О смерти замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП ранее 9 ноября сообщил Telegram-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердил врио главы региона Владимир Сальдо. В то же время в Минздраве области заявили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, подтверждается лишь факт аварии.

Ранее соболезнования по поводу случившегося выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Евгения Куликова
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