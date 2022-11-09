Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 9 ноября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на новость о гибели Стремоусова

Лидер ЛДПР Слуцкий отреагировал на новость о гибели Кирилла Стремоусова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на новость о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик охарактеризовал Стремоусова как умного, энергичного и смелого человека, который «не боялся поднять флаг воссоединения с Россией».

«Обстоятельства гибели Кирилла должны быть расследованы самым тщательным образом. Но что еще важнее — дело, которому он посвятил себя, должно жить. Самые искренние соболезнования соратникам, родным и близким!», — написал Слуцкий.

О гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова ранее 9 ноября сообщил Telegram-канал WarGonzo. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо позднее уточнил, что его заместитель погиб в ДТП.

В то же время, в Минздраве области заявили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, подтверждается лишь факт аварии. «Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сказали в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Врио главы Херсонской области сделал заявление о гибели Стремоусова
Комбат ДНР предупредил о «трудном заявлении» генерала Суровикина по Херсону
В Госдуме отреагировали на новость о гибели Стремоусова
В Виннице решили переименовать улицу Толстого в честь Бандеры
Врио главы ДНР отреагировал на гибель Стремоусова
Илон Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов
Российского врача отдали под суд за смерть пациента во время обследования
Путин ограничил сделки с долями в 191 компании
Мужчина вернулся в Россию с чемоданом роскошной одежды и лишился ее на таможне
Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.