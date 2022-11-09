В Госдуме отреагировали на новость о гибели Стремоусова

Лидер ЛДПР Слуцкий отреагировал на новость о гибели Кирилла Стремоусова

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на новость о гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик охарактеризовал Стремоусова как умного, энергичного и смелого человека, который «не боялся поднять флаг воссоединения с Россией».

«Обстоятельства гибели Кирилла должны быть расследованы самым тщательным образом. Но что еще важнее — дело, которому он посвятил себя, должно жить. Самые искренние соболезнования соратникам, родным и близким!», — написал Слуцкий.

О гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова ранее 9 ноября сообщил Telegram-канал WarGonzo. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо позднее уточнил, что его заместитель погиб в ДТП.

В то же время, в Минздраве области заявили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, подтверждается лишь факт аварии. «Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сказали в ведомстве.