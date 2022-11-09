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19:48, 9 ноября 2022Россия

Назван вероятный виновник аварии с погибшим Стремоусовым

Водитель грузовика, предположительно, стал виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов

Фото: Официальный канал Кирилла Стремоусова/ТАСС

Виновником ДТП, в котором погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Вероятного виновника аварии в среду, 9 ноября, назвало РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Вероятнее всего, водитель бронированного Lexus (в котором находился Стремоусов — прим. «Ленты.ру») не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, автомобиль политика оказался сильно поврежден, так как из-за столкновения бронекапсулу внедорожника оторвало от шасси.

О гибели Стремоусова на пересечении трасс М-14 и Р-47 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова.

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Никита Абрамов
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