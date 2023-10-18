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12:17, 18 октября 2023Бывший СССР

Украинский суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

«Новое издание»: суд признал незаконным задержание мобилизованного военкоматом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Яремче Ивано-Франковской области признал незаконным задержание и лишение свободы мобилизованного сотрудниками военкомата. Об этом пишет «Новое издание» в своем Telegram-канале.

В опубликованном решении суда говорится, что 6 октября сотрудники военкомата, не вручив повестку, задержали военнообязанного мужчину, отобрали у него документы и насильно отвезли в центр комплектования. Там он находился в течение трех суток якобы для прохождения медкомиссии.

В итоге суд признал действия сотрудников военкомата незаконными и потребовал немедленно освободить военнообязанного.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал президента Украины Владимира Зеленского разрешить выезжать из страны всем желающим.

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    Александр Слабиев
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