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20:22, 16 октября 2023Бывший СССР

В Раде призвали Зеленского разрешить украинцам выезжать из страны

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского разрешить украинцам выезд из страны

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Депутат Верховной Рады, экс-член партии «Слуга народа» Александр Дубинский призвал главу государства Владимира Зеленского разрешить всем гражданам Украины выезжать из страны. Соответствующую петицию он зарегистрировал на сайте украинского лидера.

В тексте петиции отмечается, что согласно 33 статье Конституции Украины каждому, кто находится в стране на законных основаниях, гарантируется свобода передвижения, выбор места жительства, а также право покинуть территорию страны, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

«Учитывая нормы действующего законодательства, запрет на выезд граждан в зависимости от их пола и возраста грубо нарушает конституционные права граждан, закрепленные основным законом Украины», — говорится в сообщении.

Обращение к Зеленскому зарегистрировано 16 октября. На момент написания новости петиция собрала 97 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. В июле 2023 года Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 15 ноября 2023 года.

Тем временем в сентябре польское издание Onet сообщало, что депутатам Верховной Рады фактически запретили выезжать в Польшу. «Было издано тайное распоряжение украинского Совета министров, чтобы не выпускать депутатов», — сказал сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий.

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