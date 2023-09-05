Депутатам Рады запретили выезжать в Польшу

Onet: депутатам Верховной Рады Украины запретили выезжать в Польшу

Депутатам Верховной Рады Украины фактически запретили выезжать в Польшу. Об этом сообщает польское издание Onet.

Факт существования такого запрета подтвердили несколько источников Onet в Раде, в том числе сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий.

«Меня не хотят выпустить. Я хочу ехать, но меня не пропускают через границу. Почему? Было издано тайное распоряжение украинского Совета министров, чтобы не выпускать депутатов», — сказал он.

Ранее советник президента Польши, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Варшава продлит запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Слишком большое количество импортного продовольствия дестабилизировало рынок в 2022 году.