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11:37, 18 октября 2023Культура

Экс-помощница Шнурова пожаловалась на строгость его жены

Экс-помощница Шнурова пожаловалась на завышенные требования его жены Ольги

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывшая помощница лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Анастасия Кулигина, которую подозревают в краже 5,5 миллиона рублей у его семьи, пожаловалась на строгость супруги музыканта, Ольги Шнуровой. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Ярослав Пакулин в разговоре с «Комсомольской правдой».

Собеседник издания отметил, что на протяжении девяти месяцев экс-помощница исполнителя работала на него без выходных, была беззаветно предана ему и не чаяла в нем души. При этом Кулигину тяготили тяжелые отношения с женой Шнурова.

«Но она объясняла это тем, что недавно Ольга родила Сергею второго ребенка. Это могло обострить ее чувства и эмоции. Ревности точно не было. Просто отношения у них не сложились именно из-за исполнения обязанностей. Попалась суровая хозяйка, требования были завышенные», — поведал Пакулин.

Адвокат добавил, что его подзащитная выплачивала заработную плату прислуге Шнуровых, а также отвечала за все крупные покупки жены музыканта, например за приобретение трех дорогих бутылок вина за 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в краже у артиста 5,5 миллиона рублей подозревают его бывшую помощницу.

По одной из версий, Кулигина переводила средства со счета жены Шнурова, который был ей доверен, на свой, а также украла 3,5 миллиона рублей наличными, которые артист заработал за выступление. В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом. Музыкант и его жена через адвоката настаивали на помещении ее в СИЗО, однако суд отклонил ходатайство.

Кулигина согласилась лишь со слишком вольным обращением со счетом, но полностью отрицает факт хищения наличных.

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    Анастасия Астахова
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