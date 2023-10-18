В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

Мэр Харькова Терехов: после взрыва в городе начались проблемы с электричеством

После взрыва в части Харькова начались проблемы с электричеством. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

По его словам, в городе «зафиксированы определенные проблемы со светом». Он уточнил, что, по предварительным данным, проблема наблюдается в Индустриальном районе.

О взрывах в Харькове стало известно днем 18 октября. Перед взрывом в области объявили воздушную тревогу.