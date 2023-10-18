Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 18 октября 2023Бывший СССР

В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

Мэр Харькова Терехов: после взрыва в городе начались проблемы с электричеством

Фото: Spencer Platt / Getty Images

После взрыва в части Харькова начались проблемы с электричеством. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.

По его словам, в городе «зафиксированы определенные проблемы со светом». Он уточнил, что, по предварительным данным, проблема наблюдается в Индустриальном районе.

О взрывах в Харькове стало известно днем 18 октября. Перед взрывом в области объявили воздушную тревогу.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

    Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

    Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

    Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

    В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

    Россиянка выглянула в окно и на всю жизнь осталась с пулей в голове

    Полную навоза со свинофермы российскую реку сняли на видео

    Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

    Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости