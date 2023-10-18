Стало известно о взрывах в Харькове
В подконтрольном Киеву Харькове прозвучал взрывСюжетВзрывы в Харькове:
В подконтрольном Киеву Харькове был слышен взрыв, который подтверждают местные каналы. Об этом сообщила Страна.ua в своем Telegram-канале.
Перед взрывом в Харькове объявили воздушную тревогу. Причины взрыва пока что неясны.
После взрыва местные жители сообщили о проблемах с электроснабжением.
Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Также стало известно о взрывах в Днепре.