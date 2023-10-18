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12:01, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

В подконтрольном Киеву Харькове прозвучал взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Киеву Харькове был слышен взрыв, который подтверждают местные каналы. Об этом сообщила Страна.ua в своем Telegram-канале.

Перед взрывом в Харькове объявили воздушную тревогу. Причины взрыва пока что неясны.

После взрыва местные жители сообщили о проблемах с электроснабжением.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Также стало известно о взрывах в Днепре.

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    Александр Слабиев
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