Стало известно о новых взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали новые взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Ранее стало известно о взрывах в городе Днепре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье в ночь на 18 октября. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

