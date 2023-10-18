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10:26, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали новые взрывы
архивное фото

архивное фото. Фото: Andriy Andriyenko / AP

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Ранее стало известно о взрывах в городе Днепре. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также сообщалось о взрывах в Запорожье в ночь на 18 октября. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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