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10:04, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепре

В городе Днепр на Украине произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В городе Днепр на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Запорожье. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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