Стало известно о взрывах в Днепре

В городе Днепр на Украине произошли взрывы

В городе Днепр на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областях.

Ранее стало известно о взрывах в Запорожье. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, причиной взрыва стала работа украинской системы противовоздушной обороны.