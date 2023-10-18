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04:48, 18 октября 2023Бывший СССР

Ракета попала в жилой дом в Запорожье из-за ошибки украинской ПВО

Рогов: ракета попала в жилой дом в Запорожье из-за ошибки украинской ПВО

Фото: Владимир Рогов / Telegram

Ошибочные действия противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, привели к попаданию ракеты в жилой многоквартирный дом в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, в результате преступных действий криворуких ПВО ВСУ один из взрывов в Запорожье — прилет в жилую многоэтажку», — говорится в сообщении.

По данным Рогова, в городе прозвучало не менее пяти взрывов. Он подчеркнул, что работа ПВО Украины представляет наибольшую опасность для мирных жителей.

В ночь на среду, 18 октября, взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В городе и регионе была объявлена воздушная тревога.

16 октября в Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

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    Марина Совина
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