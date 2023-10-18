В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал Общественное в Telegram-канале.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

16 октября в Днепре Днепропетровской области, Миргороде Полтавской области и Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также стало известно о взрывах в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон.

До этого тревога объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).