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01:37, 15 октября 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alex Babenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города. «В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура.

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    Марина Совина
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