В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее глава городской военной администрации подконтрольного Украине Херсона Роман Мрочко сообщил о громких взрывах в центре города. «В центре города раздаются громкие взрывы. Находитесь в безопасных укрытиях», — предупредил он.

10 октября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура.