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08:59, 10 октября 2023Бывший СССР

В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

Глава Одесской ОВА заявил о повреждении взрывами логистической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одесской области в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он уточнил, что в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и разных частях Одесской области. Их звуки, в частности, были слышны в пограничном с Румынией городе Вилково, а в населенном пункте и регионе работали системы противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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