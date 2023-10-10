В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

Глава Одесской ОВА заявил о повреждении взрывами логистической инфраструктуры

В Одесской области в результате взрывов была повреждена логистическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он уточнил, что в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и разных частях Одесской области. Их звуки, в частности, были слышны в пограничном с Румынией городе Вилково, а в населенном пункте и регионе работали системы противовоздушной обороны.