На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. Отмечается, что местные паблики также сообщают о звуках взрывов в разных частях Одесской области.

Взрывы также слышны в пограничном с Румынией городе Вилково. Уточняется, что в городе и регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. Кроме того, ПВО сработало в Николаевской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

7 октября на подконтрольной Украине части Херсона произошли взрывы. В этот же день в Николаевской области прозвучали два взрыва. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.