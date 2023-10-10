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01:53, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. Отмечается, что местные паблики также сообщают о звуках взрывов в разных частях Одесской области.

Взрывы также слышны в пограничном с Румынией городе Вилково. Уточняется, что в городе и регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам. Кроме того, ПВО сработало в Николаевской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

7 октября на подконтрольной Украине части Херсона произошли взрывы. В этот же день в Николаевской области прозвучали два взрыва. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

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