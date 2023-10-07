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18:38, 7 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

«Политика Страны»: в Херсоне произошли взрывы

Фото: Ukrainian Emergency Situations Ministry / AP Photo

На подконтрольной Украине части Херсона произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Политика Страны».

Издание не приводит никаких дополнительных подробностей. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Ранее днем в Николаевской области прозвучали два взрыва. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. Он уточнил, что взрыв произошел не в самом городе Николаев. При этом, по его словам, случилось именно два взрыва и причем в одном и том же месте.

Утром 5 октября подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали взрывы. Жителей города просят находиться в укрытиях. Информации об объявлении воздушной тревоги нет.

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