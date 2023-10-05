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06:20, 5 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Утром 5 октября подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в северной части города», — говорится в публикации издания. Также жителей города просят находиться в укрытиях. Информации об объявлении воздушной тревоги нет.

Днем 4 октября в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв. Украинские власти объявляли в городе воздушную тревогу. Утром того же дня мэр Кривого Рога Александр Викул сообщил о взрывах в городе. При этом он попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Ранее стало известно о ракетном ударе по зданию спиртзавода в селе Ивашки Харьковской области. Повреждения также получило здание инкубатора.

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    Екатерина Подвигина
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