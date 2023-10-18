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04:45, 18 октября 2023Мир

В Израиле предложили отправлять в сектор Газа только сотни тонн взрывчатки

Министр нацбезопасности Израиля: в Газу нужно слать только сотни тонн взрывчатки
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Пока палестинское исламистское движение ХАМАС контролирует регион, единственное, что стоит отправлять в сектор Газа — это сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи. С таким предложением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, передает Ynet.

«До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников», — уточнил Бен-Гвир.

Ранее старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил об отсутствии в секторе Газа мирного населения, которое не было бы подвержено влиянию ХАМАС. По словам Регева, палестинское движение правило в регионе слишком долго — на протяжении 16 лет, поэтому все обвинения Израиля в атаке на больницу Аль-Ахли звучат в соответствии с линией партии.

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    Александра Синицына
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