В Израиле заявили об отсутствии в секторе Газа мирного населения

Советник премьера Израиля: в Газе нет отдельного от ХАМАС мирного населения

В секторе Газа отсутствует отдельное мирное население, так как ХАМАС правил в этом регионе слишком много лет. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью Sky News.

«В секторе Газа нет независимого гражданского общества, Хамас правит там 16 лет. Все голоса, у которых вы берете интервью, будут говорить: "Израиль, Израиль, Израиль" (виновен в атаке на больницу Аль-Ахли. — Прим. «Ленты.ру»), потому что это линия партии», — сказал Регев.