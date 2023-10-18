Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 18 октября 2023Мир

В Израиле заявили об отсутствии в секторе Газа мирного населения

Советник премьера Израиля: в Газе нет отдельного от ХАМАС мирного населения

Фото: Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа отсутствует отдельное мирное население, так как ХАМАС правил в этом регионе слишком много лет. Об этом заявил старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью Sky News.

«В секторе Газа нет независимого гражданского общества, Хамас правит там 16 лет. Все голоса, у которых вы берете интервью, будут говорить: "Израиль, Израиль, Израиль" (виновен в атаке на больницу Аль-Ахли. — Прим. «Ленты.ру»), потому что это линия партии», — сказал Регев.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В секторе Газа разбомбили больницу, где укрывались люди. Погибли 800 человек, среди них сотни детей

    «Евнуходел» заработал миллионы рублей на кастрации мужчин и отрезании пенисов

    Аналитик назвал факторы роста цен на газ

    Политолог высказался о вероятности новой волны терроризма в Европе

    В Израиле заявили об отсутствии в секторе Газа мирного населения

    Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе

    ИГ взяло за себя ответственность за теракт в Брюсселе

    Медведев назвал ответственного за удар по больнице в секторе Газа

    Раскрыто количество переданных Киеву ракет ATACMS

    Иордания отменила саммит с участием Байдена по ситуации в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости