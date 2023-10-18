В Кисловодске представят соусы из нарзана и лепестков роз

Фестиваль молодого вина, сыра и икры «Некислый ВИходНОй» состоится в Кисловодске

В Кисловодске пройдет фестиваль молодого вина, сыра и икры «Некислый ВИходНОй». Об этом со ссылкой на администрацию города пишет портал Pobeda26.Ru.

Мероприятие состоится в ближайшие выходные, 21 и 22 октября.

Гостей ждут гастрономические сюрпризы: в частности, они смогут попробовать новые виды соусов. Так, ресторатор из Нефтекумска представит соус из кисловодского нарзана к мясным блюдам, на его создание ушло несколько недель. Кроме того, для дегустации будет доступен соус из лепестков роз.

Глава города Евгений Моисеев назвал предстоящий фестиваль праздником для настоящих гурманов. «Производители и рестораторы привезут для гостей мероприятия угощения, изготовленные из продуктов, выращенных на Ставрополье», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Саратове состоится девятый Международный фестиваль «Принцесса цирка». Мероприятие будет проходить с 19 по 22 октября. Оно соберет лучших акробаток, клоунесс, дрессировщиц и гимнасток из 13 стран мира.