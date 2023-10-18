В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ с передовых позиций на купянском направлении

Марочко: ВСУ отступили с ряда передовых позиций на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынужденно отступили с ряда передовых позиций на купянском направлении из-за интенсивных ударов Российской армии. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, интенсивные удары по противнику наносились истребителями-бомбардировщиками, тяжелыми огнеметными системами и артиллерией.

Марочко сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль пути сообщения для подвоза боеприпасов и личного состава. Он уточнил, что ВСУ пытались отбить позиции на данном участке, но из-за провала контратак сделали упор на удержание имеющихся ключевых позиций.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские силы испытывают дефицит в бронетехнике и используют гражданский автотранспорт для перевозки личного состава, что приводит к увеличению потерь в живой силе.