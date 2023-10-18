В музеях Вологды пройдет «Ночь искусств»

В музеях Вологды в День народного единства пройдет «Ночь искусств»

В музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах. Тему этого года назвали «Искусство объединяет».

Жителей и гостей города ждут экскурсии, мастер-классы, выставки, концерты и кинодайджесты. Большую часть мероприятий можно оплатить с помощью «Пушкинской карты», а некоторые посетить бесплатно.

Ранее в октябре сообщалось, что во Владимирской области состоится встреча с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Мероприятие пройдет в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.