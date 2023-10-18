Во Владимире пройдет встреча с авторами книг ужасов

Во Владимире состоится встреча с авторами книг ужасов

Во Владимирской области состоится встреча с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что мероприятие пройдет в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.

На встрече с жителями и гостями Владимира писательницы поразмышляют о жанре young-adult, какую нечисть можно встретить у себя на даче или в квартире, а также ответят на вопросы читателей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Казани в Республиканской юношеской библиотеке состоится «БиблиоФест 2023». Фестиваль будет проходить с 17 по 23 октября. Его участники смогут присоединиться к литературным мастер-классам, лекциям, онлайн-викторинам, а также встретятся с известными писателями.