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14:17, 18 октября 2023Моя страна

Во Владимире пройдет встреча с авторами книг ужасов

Во Владимире состоится встреча с авторами книг ужасов

Фото: Unsplash

Во Владимирской области состоится встреча с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что мероприятие пройдет в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.

На встрече с жителями и гостями Владимира писательницы поразмышляют о жанре young-adult, какую нечисть можно встретить у себя на даче или в квартире, а также ответят на вопросы читателей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Казани в Республиканской юношеской библиотеке состоится «БиблиоФест 2023». Фестиваль будет проходить с 17 по 23 октября. Его участники смогут присоединиться к литературным мастер-классам, лекциям, онлайн-викторинам, а также встретятся с известными писателями.

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    Фариза Бацазова
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