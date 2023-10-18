В Нижнем Новгороде стартовал театральный фестиваль имени Горького

Театральный фестиваль «Диалог эпох. Время открытий» стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во вторник, 17 октября, стартовал российский театральный фестиваль имени Максима Горького «Диалог эпох. Время открытий». Как уточняет ТАСС, культурное мероприятие открылось драмой «Мещане. Попытка прочтения».

Рассказывая о постановке, руководитель литературной части Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Валерия Гуменюк отметила, что в данном случае речь идет о классической пьесе в современной режиссерской трактовке.

«Попытка прочтения — это попытка прочтения пьесы Горького молодыми людьми, потому что все роли в спектакле, возрастные в том числе, играют молодые артисты», — пояснила Гуменюк.

По данным агентства, организаторы фестиваля подготовили для зрителей девять спектаклей театров из семи городов. Помимо Нижнего Новгорода в мероприятии участвуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, а также представляющие Белоруссию Брестский академический театр драмы и Гомельский областной драмтеатр.

Ранее сообщалось, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства, пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах. Тему этого года назвали «Искусство объединяет».