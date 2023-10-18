Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 18 октября 2023Мир

В Польше испугались создания «украинской партии» в стране

Do Rzeczy: в Польше опасаются создания «украинской партии» с негативным влиянием

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше обсуждают возможное создание «украинской партии», которое может негативно повлиять на ситуацию в стране. Об этом рассказало издание Do Rzeczy.

В статье уточняется, что из-за украинского кризиса миллионы граждан покинули родину, сотни тысяч из них осели в Польше и многие смогут получить гражданство в течение следующих пяти лет, а следовательно, голосовать. Как отмечает издание, живущие здесь украинцы уже начали говорить о своей партии, возможного создания которой испугались поляки.

Авторы материала считают, что, находясь в экономически стабильной стране, мигранты могут по-прежнему испытывать гордость за свое коррумпированное государство, истерзанное вооруженным конфликтом. Поэтому они станут активно лоббировать в Польше интересы Украины.

Ранее стало известно, что консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского выиграла на польских парламентских выборах. Несмотря на победу, партия не смогла набрать такое количество голосов, которое позволило бы ей самостоятельно сформировать правительство.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые применили против России американские дальнобойные ракеты. Их целью стал аэродром. Что известно об ударах?

    Российский регион пытались атаковать 10 беспилотников

    В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

    Тревел-блогерша рассказала о «нездоровом интересе» жителей Египта к россиянкам

    Лосины лопнули на блогерше во время приседаний в спортзале

    В российском регионе начнут работы по предупреждению ЧС

    Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры

    Путин пригласил специалистов по транспорту из КНР в Москву

    Путин пожелал КНР успехов в реализации планов развития

    Женщинам назвали правильный порядок действий после незащищенного секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости