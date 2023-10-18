В Польше испугались создания «украинской партии» в стране

Do Rzeczy: в Польше опасаются создания «украинской партии» с негативным влиянием

В Польше обсуждают возможное создание «украинской партии», которое может негативно повлиять на ситуацию в стране. Об этом рассказало издание Do Rzeczy.

В статье уточняется, что из-за украинского кризиса миллионы граждан покинули родину, сотни тысяч из них осели в Польше и многие смогут получить гражданство в течение следующих пяти лет, а следовательно, голосовать. Как отмечает издание, живущие здесь украинцы уже начали говорить о своей партии, возможного создания которой испугались поляки.

Авторы материала считают, что, находясь в экономически стабильной стране, мигранты могут по-прежнему испытывать гордость за свое коррумпированное государство, истерзанное вооруженным конфликтом. Поэтому они станут активно лоббировать в Польше интересы Украины.

Ранее стало известно, что консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского выиграла на польских парламентских выборах. Несмотря на победу, партия не смогла набрать такое количество голосов, которое позволило бы ей самостоятельно сформировать правительство.