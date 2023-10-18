В России произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2 на глубине 12 километров

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. О происшествии сообщили в островном филиале Единой Геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова уточнила, что эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах северо-восточнее села Пионеры в Холмском районе Сахалинской области, очаг залегал на глубине 12 километров.

Подземные толчки, по словам Семеновой, могли ощутить жители населенных пунктов Чехов, Костромское, Пионеры и Садовники в Холмском районе региона.

«Люстра шаталась, слышали гул», — приводит слова очевидца АСТВ.

Ранее подводное землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья полуострова Камчатка в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в районе мыса Шипунский.