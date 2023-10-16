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10:38, 16 октября 2023Россия

Подводное землетрясение произошло в Тихом океане у российского побережья

У берегов Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 5,0
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Подводное землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья полуострова Камчатка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По словам собеседника агентства, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в районе мыса Шипунский. Очаг сейсмособытия располагался на глубине в 58,7 километра и на расстоянии в 126 километров от Петропавловска-Камчатского.

«В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске толчки ощущались силой 2-3 балла», — добавил представитель геофизической службы РАН.

10 сентября на Камчатке зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6. Первое из них произошло в акватории Камчатского залива к востоку от поселка Усть-Камчатск. Второе — в акватории Авачинского залива на глубине 79 километров.

Кроме того, 11 октября сообщалось о землетрясении магнитудой 3,9 на севере Бурятии. Его эпицентр находился в 16 километрах от Нового Уояна. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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    Константин Лысяков
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