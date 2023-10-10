Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:48, 10 октября 2023Россия

В регионе России за сутки произошло два землетрясения

На Камчатке за сутки произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6

Фото: Unsplash.com

На Камчатке за сутки произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

Сначала землетрясение зафиксировали в акватории Камчатского залива на глубине 23 километра, его эпицентр находился восточнее поселка Усть-Камчатск. В этом населенном пункте, а также в селе Крутобереговое подземные толчки ощущались до трех баллов, никто не пострадал.

Второе землетрясение за сутки специалисты зафиксировали в акватории Авачинского залива на глубине 79 километров. Его эпицентр залегал в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на восточном побережье Камчатки произошло три землетрясения с разницей в несколько минут. Расстояние от очагов землетрясения до ближайшего населенного пункта — поселка Усть-Камчатск — составляет 100 километров. О каких-либо последствиях подземных толчков не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Попытки контрнаступления ВСУ назвали безуспешными

    В Крыму раскроют причастных к украинской водной блокаде

    Юристка предупредила о новом способе онлайн-мошенничества

    Волейболист рассказал о реакции иностранцев на участие россиян в турнирах

    В регионе России за сутки произошло два землетрясения

    Тревел-блогерша рассказала о «выживающих» в Израиле россиянах

    Названа причина непопулярности кинотеатров у подростков

    В России оценили риски бесконтрольного экспорта СПГ

    Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС

    Канье Уэст предложил оплатить пластику груди Джулии Фокс во время игры в UNO

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости