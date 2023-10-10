В регионе России за сутки произошло два землетрясения

На Камчатке за сутки произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6

На Камчатке за сутки произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

Сначала землетрясение зафиксировали в акватории Камчатского залива на глубине 23 километра, его эпицентр находился восточнее поселка Усть-Камчатск. В этом населенном пункте, а также в селе Крутобереговое подземные толчки ощущались до трех баллов, никто не пострадал.

Второе землетрясение за сутки специалисты зафиксировали в акватории Авачинского залива на глубине 79 километров. Его эпицентр залегал в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на восточном побережье Камчатки произошло три землетрясения с разницей в несколько минут. Расстояние от очагов землетрясения до ближайшего населенного пункта — поселка Усть-Камчатск — составляет 100 километров. О каких-либо последствиях подземных толчков не сообщалось.