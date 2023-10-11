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09:07, 11 октября 2023Россия

В Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На севере Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«По предварительной информации толчки ощущались в населенном пункте Новый Уоян. Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что землетрясение зарегистрировали на территории Северо-Байкальского района, его эпицентр находился в 16 километрах от Нового Уояна. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее на Камчатке за сутки произошло два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6. Сначала землетрясение зафиксировали в акватории Камчатского залива на глубине 23 километра, его эпицентр находился восточнее поселка Усть-Камчатск. Второе сейсмособытие специалисты зафиксировали в акватории Авачинского залива на глубине 79 километров.

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    Анастасия Шейкина
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