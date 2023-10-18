В России вулкан выбросил пепел на высоту 11 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на 11 километров над морем

Вулкан Безымянный в Камчатском крае выбросил столб пепла на 11 километров над уровнем море. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

По его данным, первое облако поднялось на высоту 10-11 километров, его размер составляет 36 на 36 километра. Облако движется на северо-восток от вулкана, уточнили там.

Как предупредило региональное управление МЧС в Telegram-канале, пепел может выпасть в населенных пунктах Ключи, Козыревск и Майское.

«При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу», — напомнили в министерстве.

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина сообщила, что вулкану Безымянный присвоили «красный» код опасности для авиации, передает РИА Новости.

Днем ранее уроки в школах в двух поселках Камчатского края — Ключи и Козыревск — отменили из-за пеплопада, зафиксированного у вулкана Ключевская сопка. Жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.