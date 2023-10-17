В школах российского региона отменили занятия в школах из-за пеплопада

В школах поселков Ключи и Козыревск на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада

Уроки в школах в двух поселках Камчатского края — Ключи и Козыревск — отменили из-за пеплопада, замиксированного у вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщили в администрации Усть-Камчатского муниципального района, передает ТАСС.

«Занятия в школах Ключей и Козыревска отменены из-за пеплопада. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости», — сообщили там.

Управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале, в свою очередь, предупредило, что пепел может выпасть в Ключах и в населенных пунктах Быстринского муниципального района. В Ключах на базе пожарно-спасательной части организовали пункт выдачи

защитных масок, которые позволят защититься от пепла.

Ранее в Ключах зафиксировали сильнейший за 60 лет пеплопад после извержения вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров, пепловое облако от извержения уже протянулось на 500 километров к северо-западу от Шивелуча.