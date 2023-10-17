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07:28, 17 октября 2023Россия

В школах российского региона отменили занятия в школах из-за пеплопада

В школах поселков Ключи и Козыревск на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Уроки в школах в двух поселках Камчатского края — Ключи и Козыревск — отменили из-за пеплопада, замиксированного у вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщили в администрации Усть-Камчатского муниципального района, передает ТАСС.

«Занятия в школах Ключей и Козыревска отменены из-за пеплопада. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости», — сообщили там.

Управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале, в свою очередь, предупредило, что пепел может выпасть в Ключах и в населенных пунктах Быстринского муниципального района. В Ключах на базе пожарно-спасательной части организовали пункт выдачи
защитных масок, которые позволят защититься от пепла.

Ранее в Ключах зафиксировали сильнейший за 60 лет пеплопад после извержения вулкана Шивелуч. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров, пепловое облако от извержения уже протянулось на 500 километров к северо-западу от Шивелуча.

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    Анастасия Шейкина
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