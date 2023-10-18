В подпольной лаборатории по синтезу мефедрона обнаружили 13 килограммов веществ

В Ростовской области полиция ликвидировала лабораторию по синтезу мефедрона

В Ростовской области полиция задержала 49-летнего жителя Новошахтинска, который создал в хозяйственной постройке возле своего дома лабораторию по синтезу мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Из подпольной лаборатории силовики изъяли около 13 килограммов запрещенных веществ, 150 литров прекурсоров и оборудование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Его отправили под стражу.

Подозреваемый рассказал, что планировал изготовить еще около 20 килограммов мефедрона, который хотел сбыть через тайники на территории Ростовской области.

Ранее следователи Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в организации работы крупнейшей в республике нарколаборатории, и передали материалы в суд.

