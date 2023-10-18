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11:38, 18 октября 2023Россия

В Санкт-Петербурге мужчина выпил пива и впал в кому

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил пива

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того, как выпил пива. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным издания, россиянина в бессознательном состоянии обнаружила супруга — он лежал на кухонном полу, и привести его в чувство у женщины не получилось.

Перед тем как впасть в кому, пострадавший успел сообщить, что употреблял алкогольный напиток. Где именно он покупал пиво — в баре или в сетевом магазине, не уточняется. Пострадавшего отвезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что десятерых российских подростков госпитализировали после употребления алкоголя.

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    Марк Леонов
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