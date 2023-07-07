Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 7 июля 2023Россия

Десятерых российских подростков госпитализировали после употребления алкоголя

В Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя

В Первоуральске Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. О происшествии сообщили в Telegram-канале Минздрава российского региона.

В ведомстве уточнили, что у семи школьников в биологических жидкостях нашли этанол в различной концентрации. В Первоуральск были направлены специалисты из территориального центра медицины катастроф с токсикологом, детей осмотрели.

«Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении свердловского Минздрава.

В скором времени пострадавших несовершеннолетних пообещали выписать из больницы. В ведомстве не стали раскрывать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Югре пятеро подростков отравились спиртными напитками и лекарством на вечеринке. Всех детей отвезли в больницу.

Региональная прокуратура проводила проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    Контракт российского голкипера включили в список худших в межсезонье НХЛ

    Десятерых российских подростков госпитализировали после употребления алкоголя

    Названо количество пожалевших о ремонте россиян

    Разбегающихся с площадки после обстрела ВСУ детей в Донецке сняли на видео

    В США назвали возможные последствия вступления Украины в НАТО

    Уролог назвал причины преждевременного семяизвержения

    Победительница секс-чемпионата в Швеции показала кубок и рассказала о мечте

    Западную Европу раскритиковали за нежелание выйти из «зоны комфорта»

    Артиллеристам под Авдеевкой привезли снаряды с повышенной дальностью огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости