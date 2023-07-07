Десятерых российских подростков госпитализировали после употребления алкоголя

В Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя

В Первоуральске Свердловской области десятерых подростков госпитализировали после употребления алкоголя. О происшествии сообщили в Telegram-канале Минздрава российского региона.

В ведомстве уточнили, что у семи школьников в биологических жидкостях нашли этанол в различной концентрации. В Первоуральск были направлены специалисты из территориального центра медицины катастроф с токсикологом, детей осмотрели.

«Оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении свердловского Минздрава.

В скором времени пострадавших несовершеннолетних пообещали выписать из больницы. В ведомстве не стали раскрывать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Югре пятеро подростков отравились спиртными напитками и лекарством на вечеринке. Всех детей отвезли в больницу.

Региональная прокуратура проводила проверку.