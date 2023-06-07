Пятеро российских подростков отравились алкоголем и лекарством

В Югре пятеро подростков отравились алкогольными напитками и лекарством на вечеринке

В Югре, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), пятеро подростков отравились алкогольными напитками и лекарством на вечеринке. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что школьники в возрасте от 15 до 16 лет отмечали день рождения одного из них в дачном кооперативе в Сургутском районе. Россияне веселились и употребляли спиртное. Через какое-то время одного из подростков, который был без сознания, нашла жительница дачного кооператива. Она вызвала бригаду медиков. Всех несовершеннолетних отвезли в больницу.

Прокуратура начала проверку по факту отравления детей. Ведомство проконтролирует ее ход.

В мае сообщалось, что в Санкт-Петербурге четыре школьника отравились наркотиками и попали в реанимацию. Все произошло в Колпинском районе города. Местный житель заметил 14-летнего подростка без сознания около торгового центра и вызвал врачей. Позже в больницу поступили еще три мальчика. Полиция организовала проверку.