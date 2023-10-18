В США перечислили доступные Зеленскому варианты действий

Экс-разведчик Скотт Риттер: Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может либо погибнуть, либо сбежать из страны. Такие варианты действий Зеленского перечислил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», — предположил эксперт, рассуждая о вариантах, доступных в текущей ситуации президенту Украины.

Риттер отметил, что в настоящий момент российские войска контролируют поле боя и оттесняют назад оставшиеся украинские бригады. По его словам, Зеленскому придется принять непростое решение. Экс-разведчик уверен, что даже если Зеленский покинет Украину, он навсегда навлечет на себя ненависть народа, разгневанного большими потерями в конфликте.

Риттер добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет.

Ранее военный эксперт рассказал о страхах Зеленского. По его мнению, глава государства боится, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль.