InfoBRICS: Зеленский напуган перспективой делиться военной помощью с Израилем

Владимир Зеленский боится, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль. Об этом заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Он выразил мнение, что правительство Украины находится в панике, потому что внимание Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с радикальным палестинским движением ХАМАС. «Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как "дешевое пушечное мясо"», — написано в статье.

Босник также подчеркнул, что несостоявшийся из-за отказа израильского правительства визит Зеленского в Тель-Авив был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западным странам.

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский несет ответственность за массовую кончину людей. Он также добавил, что положение украинского лидера может оказаться безвыходным из-за продвижения Российской армии вперед.