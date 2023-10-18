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13:05, 18 октября 2023Мир

В Киеве испугались переключения внимания Запада с Украины на Израиль

InfoBRICS: Зеленский напуган перспективой делиться военной помощью с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Владимир Зеленский боится, что внимание Запада переключится с Украины на Израиль. Об этом заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Он выразил мнение, что правительство Украины находится в панике, потому что внимание Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛ с радикальным палестинским движением ХАМАС. «Зеленский, скорее всего, напуган перспективой того, что ему придется делиться с Израилем сотнями миллиардов так называемой "помощи" США. Не секрет, что Вашингтон отдает приоритет Израилю, а киевский режим и украинский народ в целом рассматриваются как "дешевое пушечное мясо"», — написано в статье.

Босник также подчеркнул, что несостоявшийся из-за отказа израильского правительства визит Зеленского в Тель-Авив был провальной попыткой Киева вновь напомнить о себе западным странам.

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский несет ответственность за массовую кончину людей. Он также добавил, что положение украинского лидера может оказаться безвыходным из-за продвижения Российской армии вперед.

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    Дарья Балацкая
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