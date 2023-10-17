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14:58, 17 октября 2023Мир

В США заявили об ответственности Зеленского за массовую гибель людей

Экс-агент ЦРУ Макговерн: допустивший резню Зеленский заслуживает презрения

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Положение Владимира Зеленского может оказаться безвыходным из-за продвижения российской армии вперед, в то время как его решения привели к массовой гибели людей. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ США Рэй Макговерн, сообщает РИА Новости.

Макговерн высказал мнение, что наступление российской армии «не кончится добром для Зеленского» — и он может оказаться в безвыходной ситуации.

Эксперт также заявил об ответственности украинского лидера за массовую гибель людей. «Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения», –- сказал он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский не скрывает осознания, что Киев постепенно теряет поддержку Запада. Однако он уточнил, что украинский лидер показывает наигранную уверенность.

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    Дарья Балацкая
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