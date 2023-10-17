Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 17 октября 2023Мир

В США указали на осознание Зеленским потери поддержки Запада

Полковник Макгрегор: Зеленский знает, что США и Европа оставят его без поддержки

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не скрывает осознания, что Киев постепенно теряет поддержку США и Европы. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

При этом, указал автор поста, украинский лидер демонстрирует наигранную уверенность.

Полковник подчеркнул, что Зеленский отмечает наличие серьезных проблем у Запада, не способного вести наступательные действия в военных конфликтах. «Он (Зеленский — прим. "Ленты.ру") знает, что НАТО в беде», — заключил эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что США занимаются поиском выхода из конфликта на Украине из-за провалов Вооруженных сил республики. По его словам, Вашингтон не совершает эти действия открыто.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    В России упал спрос на подержанные автомобили

    Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

    Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

    Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»

    Названы главные сложности похудения после 30 лет

    Российского экс-силовика приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

    В США заявили о сдающихся в русский плен украинцах

    Ирина Безрукова показала фигуру в бикини на фото времен своей молодости

    Признание пойманного в Крыму украинского агента попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости