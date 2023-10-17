В США указали на осознание Зеленским потери поддержки Запада

Полковник Макгрегор: Зеленский знает, что США и Европа оставят его без поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский не скрывает осознания, что Киев постепенно теряет поддержку США и Европы. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывший Twitter).

При этом, указал автор поста, украинский лидер демонстрирует наигранную уверенность.

Полковник подчеркнул, что Зеленский отмечает наличие серьезных проблем у Запада, не способного вести наступательные действия в военных конфликтах. «Он (Зеленский — прим. "Ленты.ру") знает, что НАТО в беде», — заключил эксперт.

Ранее Макгрегор заявил, что США занимаются поиском выхода из конфликта на Украине из-за провалов Вооруженных сил республики. По его словам, Вашингтон не совершает эти действия открыто.