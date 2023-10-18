В США полиция застрелила отсидевшего 16 лет по ложному обвинению афроамериканца

AP: полиция США застрелила отсидевшего 16 лет по ложному обвинению чернокожего

Полицейский в штате Джорджия, США, застрелил темнокожего мужчину, который ранее провел более 16 лет в тюрьме по ложному обвинению. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Инцидент произошел в понедельник, 16 октября. Помощник шерифа остановил машину 53-летнего Леонарда Аллена Кьюра. Мужчина проявил агрессию и начал нападать на полицейского, который применил электрошокер и дубинку, а после выстрелил в Кьюра из пистолета.

По данным агентства, ранее судимый за грабеж и другие преступления Кьюр с 2003 года отбывал наказание по обвинению в вооруженном ограблении аптеки во Флориде. Он отсидел 16 лет, а в апреле 2020 года мужчину освободили после того, как судьи пересмотрели и отменили его приговор. Афроамериканец также получил 817 тысяч долларов в качестве компенсации за тюремное заключение по ложному обвинению.

В мае 2020 года 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда.