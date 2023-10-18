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05:09, 18 октября 2023Мир

В США предупредили Израиль о смертельной ловушке

Экс-разведчик Риттер заявил, что армия Израиля будет уничтожена в секторе Газа

Скотт Риттер. Фото: David Bebber / Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что армия Израиля будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа.

Риттер считает, что палестинское движение ХАМАС подготовилось к наземной операции и специально заманивает Израиль в «смертельную ловушку». «Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели», — отметил он.

По мнению бывшего американского разведчика, президент США Джо Байден осознает невозможность победы Израиля, а также понимает, что Вашингтон не сможет помочь в случае втягивания в конфликт ливанского движения «Хезболлах» и Ирана.

Ранее старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил об отсутствии в секторе Газа мирного населения, которое не было бы подвержено влиянию ХАМАС. По словам Регева, палестинское движение правило в регионе слишком долго — на протяжении 16 лет, поэтому все обвинения Израиля в атаке на больницу Аль-Ахли звучат в соответствии с линией партии.

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