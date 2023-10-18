В США рассказали об остатках от ВСУ после российских атак

Экс-дипломат Фриман: РФ уничтожила две армии ВСУ, третья в процессе ликвидации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли две армии в попытке прорвать оборону России, третья сейчас в процессе ликвидации. Об этом на Youtube-канале Dialogue works рассказал экс-дипломат США Час Фриман, напомнив, что в скором времени планируется наступление ВС РФ.

«По меньшей мере две армии (ВСУ. — Прим. «Ленты.ру») были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — заявил Фриман.

По словам бывшего дипломата, Владимир Зеленский зря поставил все на безусловную поддержку со стороны США. В итоге он получил только большие потери в рядах ВСУ, а также почти утратил шанс на выход к Черному морю.

«Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением», — сказал Фриман.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении. По его словам, они превышают российские в восемь раз.