В центре Москвы рабочих придавило козырьком подъезда

В Москве в Басманном переулке двоих рабочих придавило козырьком подъезда

В центре Москвы двух человек придавило козырьком подъезда жилого дома. Внимание на произошедшее обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 18 октября, в Басманном переулке. По информации источника, конструкция обрушилась на рабочих, которые проводили капитальный ремонт дома. Одного из мужчин придавило упавшими обломками, а другого задело по голове. Оба рабочих были госпитализированы и в данный момент находятся в больнице.

Ранее в октябре стало известно, что бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, инцидент произошел в районе Марьина Роща на улице Стрелецкой. Бетонная плита обрушилась на рабочего в тот момент, когда он выполнял ремонт нежилой постройки. Спасти 25-летнего мужчину в результате ЧП не удалось.