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14:52, 18 октября 2023Силовые структуры

В центре Петербурга из окна обстреляли школу

В центре Санкт-Петербурга юноша обстрелял из окна школу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В центре Санкт-Петербурга 19-летний юноша обстрелял из окна школу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел ночью 12 октября в Соляном переулке. Фигурант несколько раз выстрелил из окна в сторону образовательного учреждения. Он сам пришел в полицию. Молодой человек рассказал, что решил разрядить пневматический пистолет, однако забыл, что в нем металлические пули. Он произвел выстрелы, а затем испугался и спрятался.

Теперь правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, Акшинский районный суд Забайкальского края приговорил к 9,5 года лишения свободы 30-летнего бывшего бойца спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России, который решил похвастаться своими навыками стрельбы и лишил жизни напарника.

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    Екатерина Кашурникова
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