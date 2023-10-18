В центре Петербурга из окна обстреляли школу

В центре Санкт-Петербурга юноша обстрелял из окна школу

В центре Санкт-Петербурга 19-летний юноша обстрелял из окна школу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел ночью 12 октября в Соляном переулке. Фигурант несколько раз выстрелил из окна в сторону образовательного учреждения. Он сам пришел в полицию. Молодой человек рассказал, что решил разрядить пневматический пистолет, однако забыл, что в нем металлические пули. Он произвел выстрелы, а затем испугался и спрятался.

Теперь правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, Акшинский районный суд Забайкальского края приговорил к 9,5 года лишения свободы 30-летнего бывшего бойца спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России, который решил похвастаться своими навыками стрельбы и лишил жизни напарника.