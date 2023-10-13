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09:01, 13 октября 2023Силовые структуры

Бывшего спецназовца МВД России посадили за стрельбу по коллегам

В Забайкалье экс-боец спецназа сел на 9,5 года за убийство напарника

Акшинский районный суд Забайкальского края приговорил к 9,5 года лишения свободы 30-летнего бывшего бойца спецназа «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России, который решил похвастаться своими навыками стрельбы и лишил жизни напарника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. В суде было установлено, что 18 сентября 2022 года спецназовцы были в командировке в Акшинском районе, сопровождая оперативников на мероприятии по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во время движения в служебном автомобиле УАЗ Патриот по автодороге Бырка — Акша подсудимый начал стрелять из табельного пистолета Ярыгина в сторону ехавшей впереди машины с коллегами. Одна из 15 пуль угодила в затылок его напарника из спецназа.

Фигурант дела сначала заявлял, что силовики подверглись нападению неизвестных, однако в ходе расследования его версия не подтвердилась. Спецназовец был уволен из органов внутренних дел и арестован.

По приговору суда он должен выплатить супруге коллеги компенсацию морального вреда в сумме трех миллионов рублей.

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    Любовь Ширижик
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