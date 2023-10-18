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16:16, 18 октября 2023Моя страна

В Тульской области захотели создать Музейный квартал

«Куликово поле» создаст под Тулой камерный Музейный квартал

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В поселке Епифань Тульской области захотели создать камерный Музейный квартал. С такой инициативой выступили представители музея-заповедника «Куликово поле». Как уточняет «Интерфакс», квартал будет состоять из трех новых исторических зданий, которые занимают пространство от улицы Кузнечной до улицы Красной.

Памятники архитектуры, о которых идет речь, — дома купцов Пучковых и Молчановых и бывшая Городская управа, возведенные в ХIХ — начале ХХ века. Отмечается, что все упомянутые здания пережили немецкую оккупацию.

Ранее сообщалось, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня народного единства, пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах. Тему этого года назвали «Искусство объединяет».

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