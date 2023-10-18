В Верховной Раде сравнили трансляции заседаний в TikTok с работой на OnlyFans

Спикер Рады Стефанчук предостерег депутата Гончаренко от перехода в OnlyFans

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не оценил трансляцию заседания в TikTok депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и предостерег его от перехода в OnlyFans. Разговор в парламенте республики передает Telegram-канал Klymenko Time.

Стефанчук попросил Гончаренко прекратить транслировать работу Рады в TikTok, но в ответ депутат попросил спикера соблюдать регламент.

Спикер парламента в ответ заметил, что они находятся не на базаре. «А во-вторых, я переживаю, чтобы вы с TikTok не скатились в PornHub или OnlyFans», — сказал он.

Ранее украинские депутаты Гончаренко и Николай Тищенко устроили драку во время рассмотрения оборонного бюджета Украины. Тищенко назвал коллегу петухом, попытался забрать у него телефон и порвал на нем штаны.