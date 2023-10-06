Украинский депутат назвал коллегу петухом и порвал на нем штаны

Депутат Рады Тищенко назвал коллегу Гончаренко петухом и порвал на нем штаны

Депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Николай Тищенко устроили драку во время рассмотрения оборонного бюджета Украины. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua.

Отмечается, что в ходе стычки в зале украинского парламента Тищенко назвал коллегу петухом, попытался забрать у него телефон и порвал на нем штаны. В своем Telegram-канале Гончаренко также поделился фото испорченной одежды, уточнив, что брюки на нем порвали не зубами.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее сотрудник посольства Украины был задержан полицией за пьяную драку в баре, после которой он напал на работника заведения и ударил приехавшего на вызов полицейского. За случившееся украинская дипмиссия извинилась перед корейской общественностью и всеми причастными.